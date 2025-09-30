Social
Terracciano di nuovo padre: è nata Alice, la terza figlia dell'ex portiere viola
FirenzeViola.it
Pietro Terracciano è diventato padre per la terza volta, oggi infatti è nata Alice. Il portiere della Fiorentina e la moglie Jessica festeggiano infatti la nascita della loro bambina, dopo i due maschietti avuti da Pietro durante il matrimonio precedente. Grande notizia dunque per il classe '89 passato la scorsa estate a Milano dopo tre anni densi di emozioni a Firenze.
