Social

Terracciano di nuovo padre: è nata Alice, la terza figlia dell'ex portiere viola

Terracciano di nuovo padre: è nata Alice, la terza figlia dell'ex portiere violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 21:40Ex viola
di Redazione FV

Pietro Terracciano è diventato padre per la terza volta, oggi infatti è nata Alice. Il portiere della Fiorentina e la moglie Jessica festeggiano infatti la nascita della loro bambina, dopo i due maschietti avuti da Pietro durante il matrimonio precedente. Grande notizia dunque per il classe '89 passato la scorsa estate a Milano dopo tre anni densi di emozioni a Firenze. 