TENDI, Preferirei una proprietà italiana. Simeone...

L'ex difensore della Fiorentina, Alessio Tendi, ha parlato della situazione del club viola. Queste le sue parole: "Sono di Firenze quindi sinceramente mi piacerebbe che la proprietà della Fiorentina fosse italiana. Retrocessione? Se penso al '78 contro il Genoa ero molto più sereno. Delusione della stagione? Sicuramente Simeone perché malgrado l'impegno non è mai riuscito a trovare con costanza la via del gol. Biraghi? Non vedo come possa essere in Nazionale perché quest'anno quasi mai ha fatto bene".