TAGLIALATELA, Rossi sta facendo un ottimo lavoro

Alla viglia di Fiorentina-Napoli che precede la grande notte Champions col Chelsea, Radio Sportiva ha parlato con l´ex numero uno azzurro Pino Taglialatela: "La Fiorentina è in netta ripresa, Rossi sta facendo un ottimo lavoro e Jovetic è tornato quello di prima dell´infortunio. il Napoli però si è ripreso dopo un mese strano, fatto di alti e bassi: sarà una bella partita. In campionato il Napoli non ha la tensione giusta che aveva lo scorso anno: un po´ per la Champions un po´ perchè approcciava mae le sfide minori. Mazzarri? Secondo me l´hanno scorso sarebbe andato via se la Juve avesse insistito su di lui: dopo due anni ad altissimo livello voleva una piazza importante. Ora c´è la voce dell´Inter: per me ci sta pensando seriamente, col Napoli ha raggiunto picchi altissimi e forse irripetibili, più di questo non si può fare".