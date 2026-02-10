Trevisani contro Vanoli: "Chi toglie un attaccante per un difensore prende sempre gol"

Nel corso di 'Fontana di Trevi', trasmissione del palinsesto di Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha parlato così del delicatissimo momento della Fiorentina: "Io dico che per salvarsi servono 36 punti, vuol dire farne diciotto per i viola nelle prossime quattordici, ovvero andare al doppio rispetto al passo tenuto finora. Mi aspettavo i complimenti a Vanoli perché ha tolto Solomon e messo Ranieri, magari sarebbero anche arrivati, però ancora una volta c'è una legge non scritta per cui se togli un attaccante per un difensore per difenderti il gol lo prendi. Chi mette il difensore al posto dell'attaccante s'attacca di solito. Questa è una mossa che significa: "Ragazzi che paura, e se pareggiano? E poi pareggiano". In più la Fiorentina ha un problema: ogni volta che deve vincere, deve fare, deve rimontare, puff. Io penso ancora che non sarà la Fiorentina sarà andare giù, ma sentivo parlare gente che diceva 'La Fiorentina non è stata mai in lotta per retrocedere', ecco, no".

Solomon? Non può essere una sorpresa. Questo gira per campionati importanti da tanto tempo, non ci può stupire. Non amo troppo Harrison ma non è un cattivo giocatore. Il problema non è il mercato né la squadra. Mica penserete che la Fiorentina ha la terzultima rosa della Serie A? Mal che vada sarebbe ottava o nona".