SPORTIELLO, Serio taglio alla mano sinistra per l'ex viola

Doppio grave intoppo nella pre-season del Milan: il primo è il grave infortunio di Florenzi, che contro il City si è lesionato crociato e menisco, il secondo riguarda Marco Sportiello. Il sito della Gazzetta dello Sport riporta che il secondo portiere rossonero in hotel a New York si è procurato un serio taglio alla mano sinistra che lo costringerà a fermarsi per oltre due mesi. Sono in corso accertamenti per definire la prognosi e stabilire se sia necessario o meno un intervento chirurgico.