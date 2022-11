SPORTIELLO, La Dea non si opporrà alla sua cessione

L'Atalanta ha molti portieri in giro per l'Italia, oltre a quelli che ha attualmente in rosa. Per questo motivo non sarà utilizzata l'opzione unilaterale per rinnovare il contratto a Marco Sportiello, tornato dopo due prestiti a Frosinone e Fiorentina, affidabile nel ruolo di secondo di Musso. I nerazzurri hanno fatto valutazioni su quanti calciatori potrebbero esserci nella stagione prossima, fra Carnesecchi che probabilmente ritornerà dalla Cremonese e Gollini che in viola non sta facendo granché bene. Negli scorsi giorni il Milan si è fatto avanti concretamente, proponendogli il ruolo di vice Maignan e incontrando ovviamente il favore di Sportiello. Con l'Atalanta che non ha intenzione di tenere nessuno controvoglia (come è successo in alcune situazioni nell'ultimo periodo) anche il portiere può trovare un accordo con i rossoneri a partire da gennaio.