SPORTIELLO, Il Milan sulle tracce dell'ex Fiorentina

Senza Mike Maignan, out per un doppio infortunio muscolare, nelle ultime settimane a difendere la porta del Milan è stato Ciprian Tatarusanu, il quale però non ha mai convinto del tutto. Il suo contratto è in scadenza al termine di questa stagione e non dovrebbe essere rinnovato. Il club di via Aldo Rossi dovrà quindi cercare in estate un nuovo secondo portiere che non faccia rimpiangere troppo Maignan quando verrà chiamato in causa. A riferirlo è Tuttosport, che spiega che la scelta dovrebbe cadere su un giocatore italiano che farebbe recuperare un posto in lista Champions.

E tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c'è quello di Marco Sportiello, portiere classe 1992 che milita attualmente nell'Atalanta con cui ha collezionato 6 presenze nella Serie A 2022-2023. Il suo contratto con i bergamaschi è in scadenza a giugno e dunque potrebbe sbarcare a Milanello a parametro zero. Quello di Sportiello è un profilo molto gradito alla dirigenza del Milan e nelle prossime settimane non è escluso che ci possano essere già i primi contatti con il suo agente Riso.