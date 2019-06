SPORTIELLO, Ci pensa l'Atalanta come vice Gollini

Analizzando il mercato dei portieri dell'Atalanta, La Gazzetta dello Sport sottolinea come Gollini sia sempre più il titolare designato anche per la prossima stagione. Alle sue spalle, Berisha (ultima da titolare lo scorso 23 febbraio) pare dunque vicinissimo alla cessione. Su di lui c’è il pressing della Spal, a Ferrara sperano di chiudere velocemente (richiesta di 3 milioni) anche se c’è la concorrenza del Lecce. Avrebbe potuto fare lo stesso percorso Marco Sportiello, 36 partite (1 in Coppa Italia) a Frosinone, lo scenario attuale prevede il ritorno Zingonia (ipotesi gradita al ragazzo), da escludere solo se arrivassero delle proposte da primo nelle prossime settimane. In caso contrario, ecco la chance per riprendere quel discorso interrotto il 20 dicembre 2016, giorno dell’ultimo match in nerazzurro (Empoli k.o. 2-1) prima del passaggio alla Fiorentina. Contratto in scadenza nel 2021 (c’è l’opzione per il 2022), Sportiello potrebbe quindi presentarsi regolarmente al via della nuova stagione, con il Gasp pronto a valutarne le motivazioni.