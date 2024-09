SLOT, Felicità per Chiesa: "Un grande assist: lavora duro"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera Federico Chiesa ha fatto il suo esordio dal primo minuto con il Liverpool, nella partita vinta per 5-1 contro il West Ham in Coppa di Lega inglese, nota come Carabao Cup per ragioni di sponsorizzazione. Nell'ora di gioco che gli è stata concessa, il figlio d'arte ed esterno della Nazionale italiana è riuscito a fornire un assist, in favore di Diogo Jota. Nel post-partita Arne Slot, allenatore dei Reds, ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato anche su quanto messo in mostra da Chiesa: "Sono stato contento di averlo visto in azione per un'ora visto che ha giocato pochissimo negli ultimi mesi. Ha fatto un assist e ha lavorato duramente. Adesso il suo obiettivo deve essere quello di trovare la condizione migliore.

E anche abituarsi ai compagni e a uno stile di gioco per lui nuovo. Nel complesso è stato bello vederlo già in questo stato: possiamo usarlo a pieno se ce ne sarà bisogno".