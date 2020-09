SELLA, Viola, buona partenza. Piatek? C'è di meglio

Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, chiamato a giudicare la prova della squadra di Iachini a San Siro ed in generale l’inizio della stagione, ha detto: "La Fiorentina è partita col piede giusto, non meritava di perdere sabato, nonostante sulla carta l’Inter sia una squadra più completa. In generale i viola hanno fatto un buon mercato e possono essere protagonisti di un’ottima stagione, puntando anche a posizioni importanti"

Da ex attaccante, Sella non ha espresso molto entusiasmo per il possibile arrivo di Piatek: “Sul polacco ho grossi dubbi, non è riuscito mai a confermarsi, dopo meno di un anno ad alti livelli è sparito; è il classico giocatore di finalizzazione, ma se non fa più gol è inutile. Se la Fiorentina vuole prendere un nuovo attaccante che punti su un giovane che non sa solo fare gol ma che sia d’aiuto al gioco della squadra."