SALAH, Pallone d'Oro? Le persone hanno altre preferenze

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da TNT Sports Mexico, Mohamed Salah ha parlato a 360 gradi, dal Pallone d'Oro alle sue origini come calciatore: "Il mio idolo? Ronaldo Nazario", ha detto l'attuale attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina e Roma. Sulla stagione attuale ha aggiunto: "Voglio vincere il titolo della Premier League più della Champions League quest'anno. Lo voglio davvero, come squadra lo vogliamo", ha assicurato Salah. E sul Pallone d'Oro: "Io il migliore al mondo? È complicato. Le persone hanno preferenze diverse... Mi vedo sempre come il migliore e voglio dare il mio meglio per la squadra".

Quanto all'impatto strepitoso avuto da Arne Slot dopo l'addio da cuori forti di Jurgen Klopp: "Prima di lavorare con lui, non mi aspettavo che fosse così bravo… poi abbiamo iniziato a lavorare insieme e non sono affatto sorpreso. È fantastico nei dettagli. Un grande nelle piccole cose, non dimostra il suo ego quando commette un errore... è fantastico nelle tattiche". Infine una chiusura sull'assegnazione del Pallone d'Oro a Rodri e non a Vinicius, con il voto di Salah dato invece al brasiliano del Real: "Vinicius Jr è un giocatore molto bravo, ecco perché (lo ha votato, ndr)! Sta migliorando ogni anno e speriamo che possa continuare... Ho votato per lui perché se lo merita".