ROSSITTO, Spero Mandragora faccia il salto di qualità

Fabio Rossitto, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto per parlare delle principali tematiche di casa viola. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questa Fiorentina mi piace. Lo scorso anno è stata una stagione importante soprattutto per via dell’allenatore. Ma penso che quest’anno si possa fare ancora meglio".

Tra Amrabat e Mandragora chi sceglie? "Preferisco il primo, ma sono due elementi importanti e che grazie ad Italiano faccia Mandragora il salto di qualità. Me lo ricordo bene a Udine, era bravo ma gli mancava lo scalino decisivo per migliorare".

Che ne pensa della Conference? "Non è facile, bisogna abituarsi a ritmi diversi. Conservo ricordi magnifici della Champions disputata a Firenze".

E la Cremonese? "Alvini fa calcio offensivo, non sarà semplice per la Fiorentina. È uno che ha fatto una bella gavetta e si è meritato la Serie A".