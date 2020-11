ROSSITTO, A questa Fiorentina manca pure la grinta

L'ex viola Fabio Rossitto, che in carriera ha vestito la maglia anche dell'Udinese, ha parlato così a TuttoMercatoWeb.com di come arriva la Fiorentina in vista della partita di domani sera: "E' un momento difficile per la Fiorentina. Con Prandelli cambieranno molte cose ma non ci si può aspettare tutto e subito. Ciò che si aspettano i tifosi, e tra i tifosi mi ci metto anch'io, è più determinazione e grinta. Quando indossi questa maglia ci si deve mettere una grinta particolare che ora vedo viene a mancare. Serve spirito di squadra. E poi vedo che la Fiorentina gioca a ritmi lenti. Il gruppo dovrà aver voglia di sacrificarsi e lavorare in una certa maniera".

E l'Udinese?

"Col Sassuolo ha concesso zero tiri in porta e domenica ha vinto col Genoa giocando un buon calcio. Da qualche partita ha cambiato aspetto grazie ai rinforzi, Delofeu, Pereyra, Pussetto. Sarà difficile per la Fiorentina. Ora i friulani hanno l'animo un po' più leggero. Nella Fiorentina ci sarà un po' più di tensione però la partita conta e la Coppa Italia è importante in particolare a mio parere per i viola".