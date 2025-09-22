Roberto Galbiati su Pioli: "Non si può cambiare il modulo ogni partita"

vedi letture

Così l'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, dopo il 2-1 incassato contro il Como: "Se prendi gol in contropiede a fine gara vuol dire che non ci sei proprio con la testa. Pongracic è troppo leggero sul gol di Addai. Pioli era quasi riuscito a sistemare la squadra e c'era quasi riuscito. Diventa complicato cambiare modulo ogni volta... I cambi? Sohm non ha dato niente, Fagioli ha toccato la prima palla dopo un quarto d'ora".