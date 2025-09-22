Roberto Galbiati su Pioli: "Non si può cambiare il modulo ogni partita"
FirenzeViola.it
Così l'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, dopo il 2-1 incassato contro il Como: "Se prendi gol in contropiede a fine gara vuol dire che non ci sei proprio con la testa. Pongracic è troppo leggero sul gol di Addai. Pioli era quasi riuscito a sistemare la squadra e c'era quasi riuscito. Diventa complicato cambiare modulo ogni volta... I cambi? Sohm non ha dato niente, Fagioli ha toccato la prima palla dopo un quarto d'ora".
Pubblicità
Ex viola
Toni su Vlahovic: "L'unica sua "colpa" è guadagnare troppo. In area di rigore ci sono poche punte come lui"
Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderladi Mario Tenerani
Le più lette
1 Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Copertina
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com