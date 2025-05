Ricordate l'ex Munteanu? Al Cluji festeggia 25 gol stagionali e un record

L'ex attaccante della Fiorentina, Louis Munteanu, l'estate scorso è stato ceduto a titolo definitivo al Cluji dopo un prestito negli anni precedenti al Farul. Il ritorno definitivo in Romania si è rivelato giusto per l'attaccante, non ritenuto pronto dal club e dai tecnici viola per la A, che ha messo a segno 23 gol in campionato, un traguardo che nessun giocatore del Cluji aveva più raggiunto da 51 anni. Grande soddisfazione dunque per lui e per il club che lo sottolinea sui social: "Raggiungendo questo traguardo, Louis ha eguagliato un record di 51 anni, detenuto da Mihai Adam, per il maggior numero di gol segnati in una stagione di campionato per il CFR Cluj: 23 gol.

Con due successi in Coppa di Romania, il nostro nuovo giocatore ha segnato 25 gol in tutte le competizioni per la nostra squadra. Congratulazioni, Louis! Eravamo, siamo e saremo sempre orgogliosi di te!".