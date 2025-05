Stefano Carobbi: "Senza Europa si parlava di fallimento. Via Gud e Beltran"

L'ex viola Stefano Carobbi ha parlato a Toscana TV della Fiorentina: "La Conference League è una vetrina importantissima e permette di gestire la rosa, ma bisogna stare coi piedi per terra. Perché senza Europa si sarebbe parlato di fallimento. Servono 2-3 calciatori in grado di fare la differenza per puntare all'Europa League".

Contento del riscatto di Fagioli?

"Sì, è un valore aggiunto e con margini di miglioramento. Spero rimanga anche Adli, magari mediando sul prezzo che mi sembra alto. Cataldi deve restare, mentre lascerei andare Beltran e Gudmundsson che non hanno fatto il loro dovere".