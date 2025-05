Hancko, la Juve lo aspetta ma l'Al Nassr offre oltre 30 milioni

vedi letture

Ex viola

Ieri alle 23:20 Ex viola

L'ex viola David Hancko in questa sessione di mercato molto probabilmente lascerà il Feyenoord. A seguirlo da vicino la Juventus che, solo con il giocatore, aveva raggiunto un accordo già a gennaio. Gli olandesi chiedono circa 35 milioni di Euro per il calciatore slovacco mentre la Juventus al massimo è riuscita ad offrire un prestito con obbligo condizionato. Adesso però, come riportato da Tuttomercatoweb.com, si è inserita l'Al Nassr con un'offerta che si avvicina molto alle richieste del club di Rotterdam.

Gli arabi infatti sono pronti ad offrire 32 milioni di Euro. L'unico problema per i mediorientali è quello di cedere alcuni giocatori stranieri per fare spazio a Hancko.