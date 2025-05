Felipe: "Dodo dovrebbe parlare col club senza nascondersi dietro ai social"

L’ex difensore viola, Felipe Dal Bello, ha parlato della Fiorentina attuale: "Fare l’Europa è sempre un bene per i calciatori, nonostante la fatica delle tante partite, perché si confrontano con altre squadre e conoscono nuovi paesi. Il gruppo è fondamentale in genere per fare bene, io ricordo che quando arrivai a Firenze da Udine facemmo subito una cena. C’eravamo tutti, questo mi colpì. In Friuli non venivano tutti i calciatori… In viola uscivamo anche dopo cena".

Lei arrivò nel gennaio 2010. Che ricordi ha del furto di Monaco?

"Il 2-1 di Klose ci sembrava fuorigioco già dal campo… Ho pensato che non potesse essere vero. Nello spogliatoio eravamo tutti amareggiati. Al ritorno gli facemmo vedere la nostra forza giocando alla pari, poi purtroppo fummo eliminati".

Tornando all’attualità, cosa pensa della vicenda Dodo?

"La Fiorentina dovrebbe blindarlo, ma allo stesso tempo non mi piacciono i ‘giochi’ che fanno i calciatori sui rinnovi. Coi social sono nati tanti problemi per le società, io non li avrei mai usati così. Dodo dovrebbe parlare direttamente con la società, senza nascondersi dietro ai social".