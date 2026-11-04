Vi ricordate Jovic? Oggi sfida da ex il Real: le formazioni di Champions

Tutto pronto ad Atene per la sfida tra AEK e Real Madrid, valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Una gara che mette di fronte due squadre con obiettivi importanti, ma che porta con sé anche una storia particolare per il pubblico di Firenze: quella di Luka Jovic, oggi attaccante dell'AEK e protagonista di una vera e propria partita dell'ex contro il Real Madrid, club dal quale arrivò alla Fiorentina nell'estate del 2022.

L'attaccante serbo, che ha vestito la maglia viola nella stagione 2022/23, ritrova dunque una delle sue precedenti squadre. Dall'esperienza a Madrid - che lo pagò oltre 60 milioni nell'estate del 2019 - al buco nell'acqua italiano, prima Fiorentina (50 partite, 13 gol, solo sei in campionato, e due pessime prestazioni nelle finali di Coppa Italia e Conference) poi Milan: Jovic si è ripreso in Grecia (l'anno scorso 21 gol con l'Aek) e adesso si prepara a incrociare nuovamente i Blancos, questa volta da avversario.

Marko Nikolic sceglie il 4-4-2 per il suo AEK, con Brignoli tra i pali e una linea difensiva composta da Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios. A centrocampo spazio a Koita, Kairinen, Arriaga e Majer, mentre in attacco, accanto a Jovic, ci sarà Gacinovic.

José Mourinho risponde con un 4-3-3 ricco di qualità. Courtois difenderà la porta del Real Madrid, protetto da Dumfries, Militao, Rudiger e Cucurella. In mezzo al campo spazio a Bernardo Silva, Camavinga e Bellingham, mentre il tridente offensivo sarà formato da Diomande, Mbappé e il rientrante Vinicius. Fischio d'inizio ore 18.45 - altro ricordo amaro per i tifosi viola, si gioca in quell'Agia Sophia Arena di Atene che fu teatro della finale di Conference del 2025, Fiorentina-Olympiacos...-.

AEK (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Koita, Kairinen, Arriaga, Majer; Gacinovic, Jovic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries, Militao, Rudiger, Cucurella; Bernardo Silva, Camavinga, Bellingham; Diomande, Mbappé, Vinicius.