PRUZZO, Almeno 3 mesi per poter giudicare Prandelli

Ospite negli studi di Zona Mista su RTV38, l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha parlato dei problemi attuali della Fiorentina: "Il rischio di ritrovarsi in una situazione peggiore rispetto a quando è stato esonerato il precedente allenatore c'è, ma io darei almeno tre mesi di tempo per poter valutare l'operato di Prandelli. Chiunque tra l'altro farebbe fatica in questa situazione e dico che ci vuole un risultato per sbloccarla. E se non riescono piano A o B, vai con il C: contro il Sassuolo secondo me ci vuole la partita più sporca che puoi fare, la devi buttare in rissa, sportivamente parlando. Mettergli paura, come si faceva un tempo".