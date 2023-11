PRANDELLI, Jovic potenzialmente è molto valido. Domani...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, nonché ex allenatore del club viola, ha parlato a MilanNews in vista della sfida di domani sera. Ecco le sue parole:

Mister, che tipo di partita bisogna aspettarsi tra Milan e Fiorentina?

“Molto avvincente e stimolante. A livello complessivo, mi piacciono molto le idee di calcio di Pioli e Italiano. Penso sia un match aperto a ogni esito. Non c’è una favorita”.

Come si spiega le molteplici difficoltà che ha riscontrato Pioli nel recente periodo?

“Io penso, come ho detto, che Pioli sia un ottimo allenatore. Le stagioni sono anche composte da momenti meno semplici da affrontare. Il Milan possiede giocatori importanti. Credo che gli infortuni, abbinati ai tanti impegni che i rossoneri hanno dovuto affrontare tra campionato e Champions, abbiano penalizzato i rossoneri nell’ultimo periodo. Ma il valore della squadra e del tecnico non si possono mettere in discussione”.

Per quali ragioni Jovic non è ancora riuscito a impattare positivamente sul Milan?

“Per me è un attaccante potenzialmente molto valido. Forse, mentalmente, deve ancora assumere la consapevolezza di militare in un club con una storia gloriosa come il Milan e capire come gestire la pressione che, inevitabilmente, deriva dal peso della maglia”.