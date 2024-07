PIOLI, In Arabia si parla di meeting in corso con l'Al-Ittihad

FirenzeViola.it

L'ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, sta valutando una super offerta giuntagli dall'Arabia Saudita, dallo stesso club dove militano i vari Karim Benzema, N'Golo Kante, Jota, Fabinho e Luiz Felipe, ovvero l'Al-Ittihad. In queste ore, secondo quanto riporta Aawsat.com emerge che sarebbe in corso un incontro fra il direttore sportivo Ramon Blanes, il presidente Louay Nazer per convincerlo e sarebbe addirittura stato trovato un primo accordo. Dopo aver terminato la propria esperienza con il Diavolo al termine del campionato da poco conclusosi, lo stesso Pioli aveva d'altronde ammesso di essere pronto a valutare esperienze differenti.

Resta dunque da capire se vorrà farsi tentare dallo scenario di contendere il titolo a Cristiano Ronaldo nella dorata lega saudita. Pioli, secondo le fonti arabe, avrebbe battuto la concorrenza del tecnico del Fulham Marco Silva, dato che lo stesso Blanes ha individuato in lui l'ideale successore di Marcelo Gallardo sulla panchina del club.