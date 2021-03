PICCINETTI, Milenkovic cambiato: ha staccato la spina

Claudio Piccinetti, intervistato in merito ai temi di casa Fiorentina, ha parlato così: "Milenkovic? Non c’è più con la testa. Da essere un giocatore sopra la qualità media, ora è da sufficienza. Ne ha combinate, ma non solo lui, tutto il reparto. I difensori devono partecipare al gioco, si difende in 11, ma si attacca anche in 11. La Fiorentina questo non lo fa perché in fase di non possesso certi giocatori non sono all’altezza. Spesso e volentieri sono stati fatti errori sulle palle inattive. Si pensi ai gol subiti contro il Milan. Giocatori come Venuti e Caceres sono giocatori di adattamento, non di riferimento. Malcuit me lo aspettavo diverso. Ultimamente lo vedo sgangherato. Un calciatore si deve allenare sempre".