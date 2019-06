EX VIOLA PETRICCIONE, IL LECCE LO VUOLE BLINDARE PER LA A Come affermato dal direttore sportivo Mauro Meluso nel corso della conferenza stampa, il Lecce è al lavoro per rinforzare la rosa del prossimo anno. Allo stesso tempo, però, l'obiettivo è quello di blindare i gioielli della promozione: tra questi... Come affermato dal direttore sportivo Mauro Meluso nel corso della conferenza stampa, il Lecce è al lavoro per rinforzare la rosa del prossimo anno. Allo stesso tempo, però, l'obiettivo è quello di blindare i gioielli della promozione: tra questi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi