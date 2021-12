PEPITO, Blitz alle Cascine: "Chi porta il pallone?"

C'è anche un ex viola speciale in questi giorni di festività natalizie a Firenze: come documentato attraverso i suoi social, l'attaccante della Spal Giuseppe Rossi si trova infatti in città (dove tutt'ora possiede un appartamento) per tenersi in forma in vista della ripresa del campionato, in Serie B fissata per il 14-15 gennaio: "Chi porta il pallone?" ha chiesto Pepito postando un'immagine che lo ritrae con le scarpette da calcio al termine di un allenamento presso il Parco delle Cascine? Ecco l'immagine postata dall'ex numero 22 viola: