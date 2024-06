PAZZINI, Alla presentazione della Pistoiese: avrà un ruolo?

C'era anche Gianpaolo Pazzini alla presentazione della nuova Pistoiese da parte dell'imprenditore Sergio Iorio. La nuova società (che si chiamerà Pistoia FC) sarà detenuta al 50% dallo stesso Iorio e dalla New Orange SRL di Fabio Fossati e Domenico Todaro e mira ad acquistare il titolo della Us Pistoiese 1921, fallita nel corso dell'ultima stagione.

E c’è tempo fino al10 giugno con la base d'asta fissata a 20mila euro, per ripartire da quella stessa Serie D in cui era iscritta la squadra al momento del fallimento. Tra i tanti presenti anche Massimo Taibi che sarebbe in pole per occupare il ruolo di direttore sportivo della squadra ma non mancano le voci che vorrebbero con un ruolo dirigenziale anche l'ex viola.