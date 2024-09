PAZIENZA, Confermato ma panchina a rischio all'Avellino

FirenzeViola.it

L'Avellino va avanti con Michele Pazienza. Come riporta TMW, l'avvio di campionato degli irpini e il pari interno con il Giugliano avevano messo a rischio a panchina del tecnico ex centrocampista della Fiorentina che però per ora è stato confermato: per Pazienza sarà così decisiva la prossima partita di campionato, che vedrà l'Avellino impegnato nuovamente in casa contro l'Audace Cerignola. Delle indiscrezioni su un suo potenziale esonero aveva parlato, a caldo, il diretto interessato: "Rispetto alla gara precedente c’è qualcosa da salvare e devo cercare gli aspetti da cui ripartire.

Sono in discussione? Fa parte del mio lavoro".