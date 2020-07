PAZIENZA, Brava la Fiorentina a uscire dal vortice

L'ex centrocampista viola Michele Pazienza, oggi allenatore dell'Audace Cerignola, ha fatto il punto sulla Fiorentina ai microfoni di TMW Radio: "C'è da dire che nel momento in cui compri giocatori importanti alzi l'asticella delle aspettative, e se non sei realmente a fare un campionato importante vai in difficoltà. Quando succede in una piazza come Firenze ti ritrovi in un vortice dal quale fatichi ad uscire, anche se poi la Fiorentina è stata brava: merito per come ha saputo reagire. Meno invece nel non aver saputo accompagnare i nomi importanti ad altri meno altisonanti che però abbiano magari la forza di reggere una squadra che ha ambizioni abbastanza alte".