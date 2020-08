PANCHINE, D'Aversa già a rischio: pronti Liverani e...

L'arrivo di Marcello Carli come direttore sportivo del Parma al posto di Faggiano ha creato già qualche tensione con il tecnico D'Aversa. Parla infatti di prime crepe che potrebbero portare anche al divorzio la Gazzetta dello Sport che come alternative mette Fabio Liverani, fresco di separazione polemica dal Lecce, che Carli avrebbe voluto già al Cagliari o, in alternativa Maran, avuto proprio in Sardegna.