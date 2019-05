PADALINO, La dirigenza si assuma le responsabilità

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha intervistato Pasquale Padalino, ex difensore della Fiorentina per parlare del campionato dei gigliati:

Iniziamo dalla Fiorentina. Come valuta il momento dei viola?

"Il cambio in panchina ha fatto bene all'ambiente e ha portato tranquillità e serenità. C'era una frattura da risanare con la tifoseria ed è stato importante anche per qualche giocatore che ha ritrovato il giusto entusiasmo. Dopo l'arrivo di Rossi la squadra è partita forte, poi è arrivato un calo fisiologico per me normale. La classifica di oggi rispecchia a pieno la situazione della Fiorentina. Questa stagione per i viola poteva essere importante per ripartire, ma situazioni extra calcistiche e il malessere d'inizio campionato hanno influito sullo spogliatoio. Fra queste cito le voci sull'Inter e Mihajlovic, il destino di Montolivo e quello di Gilardino. Tutte queste chiacchiere hanno tolto serenità. I dirigenti dovranno assumersi le responsabilità di questa situazione. Anche alcune provocazioni di Corvino non le ho capite. Significa che il ds viola non ha ancora imparato a conoscere l'ambiente di Firenze".

Parliamo di difensori. Per Natali si parla di Milan. Il giocatore è pronto?

"Si tratta di un buon giocatore, ma non so se rientra nelle caratteristiche richieste da mister Allegri. Posso dire che nel nostro panorama calcistico mancano difensori e quindi ci può stare in una rosa ampia".

Kroldrup è in scadenza contrattuale, giusto puntare al rinnovo?

"Non so, bisognerebbe vedere le richieste che ha il giocatore. Sinceramente però penso che prima di prendere un giocatore che non conosce l'ambiente meglio confermare un professionista come il danese".