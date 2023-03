OLIVEIRA, Simeone? Grosso errore della Fiorentina

FirenzeViola.it

Intervenuto a Vikonos Web Radio/TV, Luis Oliveira ha parlato dei temi caldi del campionato e dei suoi trascorsi in Italia L'ex attaccante della Fiorentina ha toccato anche l'argomento viola, ricordando così il suo periodo a Firenze: "Sono arrivato lì e mi sono trovato Batistuta. Gli chiedevo sempre come volesse il pallone e altro, eravamo una squadra unita. Un pò come il Napoli, che vince anche per lo spogliatoio solido".

Oliveira ha parlato anche di Giovanni Simeone: "La Fiorentina ha sbagliato a mandarlo via, quello di mandarlo a Cagliari è stato un grosso errore. Simeone è un ragazzo intelligente che dà sempre il massimo".