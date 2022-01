OLIVEIRA, Ieri un punto guadagnato dalla Fiorentina

L'ex attaccante di Fiorentina e Cagliari Luis Oliveira è intervenuto durante il Pentasport per commentare il pareggio di ieri tra le sue due vecchie squadre. Così Lulù sulla partita di Cagliari: "Credo che per la Fiorentina quello di ieri sia un punto guadagnato, anche se alla fine non penso che Italiano sia uscito contento dal campo. La Fiorentina in generale sta giocando molto bene, se Biraghi avesse segnato il rigore in avvio la partita sarebbe stata diversa; così come se Joao Pedro avesse trasformato quello per il Cagliari nel secondo tempo, penso che a quel punto i sardi l'avrebbero vinta".

Oliveira ha anche parlato del futuro di Dusan Vlahovic, attaccante decisamente chiacchierato in questi giorni: "In questo momento penso che Vlahovic sia l'attaccante più forte in Italia. Vede e sente la porta da tutte le posizioni. La Fiorentina sa cosa fare, ora c'è bisogno di capire la volontà del giocatore. Sarà sicuramente difficile da sostituire ed, in caso di partenza a gennaio, la Fiorentina dovrà comprare un attaccante di spessore, una punta in grado di garantire almeno 15-16 gol a campionato".