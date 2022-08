ODRIOZOLA, Vicino il suo ritorno alla Real Sociedad

Dopo il prestito alla Fiorentina, il terzino spagnolo Alvaro Odriozola è tornato al Real Madrid, determinato a giocarsi il posto sulla fascia destra con Carvajal. Tuttavia Carlo Ancelotti fin qui non l'ha mai utilizzato e adesso il terzino spagnolo sarebbe pronto a cambiare di nuovo aria, probabilmente di nuovo in prestito. L'ex viola sarebbe ad un passo il ritorno alla Real Sociedad, club dal quale i Blancos l'avevano acquistato nel 2018 per 32 milioni di euro. La dirigenza della società basca in questi minuti è a Madrid per definire l'operazione: dovrebbe essere un prestito, anche se non si esclude che possa essere trovato un accordo per la cessione a titolo definitivo. Questo quanto riporta Noticias de Gipuzcoa.