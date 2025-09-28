Odriozola torna in campo (e segna al Barcellona) 8 mesi dopo: "Ero all'inferno"

Nella vittoria del Barcellona 2-1 sulla Real Sociedad a Montjuic, l'autore della prima rete del match è stato l'ex giocatore della Fiorentina Alvaro Odriozola, tornato in campo addirittura dopo 8 mesi dall'ultima apparizione. Solo un mese fa era rimasto senza un numero di maglia ufficiale, dato che era stato messo alla porta sul mercato, ma alla fine è rimasto nel club dove lo scorso anno ha perso il posto, per mancanza di offerte soddisfacenti.

L'ex nazionale spagnolo sembra essersi però lasciato gli infortuni finalmente alle spalle. Al termine del match ha dichiarato a Movistar: "Mi sono sentito molto orgoglioso, onestamente, non vi mentirò, perché vengo da un periodo molto difficile. Sono stato all'inferno con così tanti infortuni, ho passato momenti davvero brutti non potendo aiutare la squadra della mia vita, che è la Real Sociedad. Mi sono preso cura di me stesso, ma il mio corpo non ha risposto. Ero sul punto di andarmene, ma volevo giocare di nuovo e poterlo fare e aiutare la squadra della mia vita... Il gol è stato un momento molto bello per me".

Poi ha aggiunto: "Sono diventato padre nove mesi fa. Non so se giocherò per un minuto, due, quattro o cinque, o forse anche per la prossima partita, ma lavorerò al massimo per questa maglia. Non so per quanto tempo resterò nel club della mia vita. Il mio sogno è che le mie figlie mi vedano correre per Anoeta, è così, e c'è stato un momento in cui mi sono detto che non mi avrebbero visto. Darò tutto quello che ho per la Real Sociedad".