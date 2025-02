Ufficiale Nuovo prestito per Arthur: l'ex viola è un giocatore del Girona

Da oggi Arthur Melo è di nuovo un giocatore in prestito. Dopo la stagione scorsa alla Fiorentina (che non lo ha riscattato) e il ritorno alla Juventus, il brasiliano è rimasto sei mesi fuori rosa ma da oggi inizia per lui una nuova avventura, sempre in prestito, in Spagna al Girona.

In questi minuti è arrivata l'ufficialità con il comunicato della Juventus stessa: "Dopo quella della scorsa stagione alla Fiorentina, con la quale ha totalizzato 48 presenze tra tutte le competizioni di cui 32 da titolare, Arthur Melo è pronto a vivere un'altra avventura in prestito. Il centrocampista brasiliano classe 1996 proseguirà, dunque, la sua stagione in Spagna: da oggi è un giocatore del Girona, cui approda a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025".