Cabral fuori dal progetto del Benfica. Può finire al Botafogo per 15 milioni

Arthur Cabral non più, da tempo, al centro del progetto del Benfica. L'ex attaccante della Fiorentina è sbarcato nel club delle Aquile nell'estate 2023 ma è stato scartato prima dal tecnico Roger Schmidt, che aveva puntato su altri profili, e poi anche con Bruno Lage le cose non sono cambiate.

Per questo, la società lusitana è al lavoro per perfezionare la sua cessione, dopo aver tentato invano di sbarazzarsene in estate e a gennaio. All'attaccante aveva fatto un pensiero il Cruzeiro che però, di fronte alla richiesta di 20 milioni di euro (il Benfica non vuole perdere un euro rispetto alla cifra sborsata ai viola), aveva deciso di fare marcia indietro. Adesso la società di Lisbona potrebbe "accontentarsi" di qualche milione in meno, come i 15 milioni proposti dal Botafogo. Lo riporta TMW.