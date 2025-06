Vlahovic via dalla Juventus? Ci pensa l'ex Allegri per il Milan

Il futuro dell'ex attaccante della Fiorentina ora alla Juventus Dusan Vlahovic potrebbe non essere più a Torino, visto che è in scadenza nel 2026 e senza rinnovo. Ma potrebbe essere ancora in serie A, almeno secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.

Ci starebbe pensando infatti l'ex tecnico in bianconero Massimiliano Allegri neo allenatore del Milan al quale piacerebbe ritrovare la punta serba in rossonero. Al momento è solo un'idea e non c'è trattativa anche perché Vlahovic dovrebbe drasticamente abbassare l'ingaggio (dai 12 milioni all'ultima annata con la maglia della Juve), con lo stesso Milan che proverà a spalmarlo su più stagioni.