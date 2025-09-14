Nico Gonzalez in gol con l'Atletico, Simeone: "Ha dimostrato cosa può dare"

L'Atletico Madrid ha vinto 2-0 sul Villarreal, con un gol anche dell'ex giocatore della Fiorentina e Juventus, Nico Gonzalez che dunque si è calato subito nei meccanismi del suo nuovo allenatore. E proprio Diego Simeone a fine gara lo elogia: "Il gran gol di Nico ci ha aiutati. Ci siamo impegnati tutti per farlo integrare, e oggi abbiamo visto cosa può fare sulla sinistra, con quel lavoro".