MURIEL, Pronto a sostituire l'infortunato Zapata

L'attaccante dell'Atalanta Zapata ne avrà almeno per qualche settimana, dunque salterà le prossime partite: sicuramente non ci sarà con la Lazio, sabato, nel primo impegno dopo la sosta, né martedì a Manchester contro il City. La prima opzione per la sua sostituzione resta l'ex Fiorentina Muriel, rientrato a Zingonia proprio ieri: il colombiano potrebbe fare lo Zapata in un attacco composto anche da Gomez e Ilicic. Sempre che Gasperini non decida qualche altro cambio, nell’ottica dei vari incontri ravvicinati.