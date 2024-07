MONTELLA, Demiral? Risponderemo dal campo

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Sky Sport, l’ex tecnico viola, nonché commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha parlato a proposito del match contro l'Olanda in programma questa sera alle 21:00. In caso di vittoria, i turchi raggiungeranno in semifinale la vincente di Inghilterra-Svizzera. Ecco le sue parole: "C'è grande soddisfazione, entusiasmo e il gruppo è unito. Dovremo fare tutto il possibile: l'Olanda ha giocatori straordinari, sarà una partita difficile."

E poi sull’episodio che ha portato alla squalifica di Demiral e di altre individualità: "Demiral è stato frainteso: ci dispiace, non possiamo fare altro che rispondere sul campo. Calhanoglu? Un rientro importante, in giro non ci sono molti giocatori così."