Mattia Fiorini riparte dal Prato: l'ex promessa viola ricomincia dalla Serie D
Il Prato ha annunciato in queste ore l’arrivo di Mattia Fiorini, centrocampista centrale classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Con la formazione Primavera viola (di cui è stato anche capitano) Fiorini ha collezionato 65 presenze, impreziosite da 5 gol e 4 assist. Nel suo percorso anche tanta esperienza tra i grandi: 72 partite in Serie C, con 3 gol e 2 assist. Fiorini arriva a Prato da svincolato, a seguito dell’esclusione del Rimini dal campionato di Serie C, club con cui in questa stagione aveva totalizzato 13 presenze.
Ex viola
