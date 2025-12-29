Massimo Orlando: "Vedo qualche segnale, Fiorentina più squadra rispetto a un mese fa"

Ospite su Toscana Tv, l'ex viola Massimo Orlando ha analizzato così la sconfitta patita sabato dalla Fiorentina a Parma: "Adesso i segnali sono brutti, perché se perdi quando non meriti la testa pesa ancora di più e i pensieri negativi si ingigantiscono. La Fiorentina ha preso gol sul suo unico errore, con Dodo e Fortini che hanno sbagliato sul taglio di Sorensen. La sconfitta col Parma è immeritata, perché la squadra era in partita e ha reagito. La Fiorentina è certamente molto più squadra rispetto a venti giorni fa.

Cambio in panchina? Non so se ora potrebbe essere la decisione migliore: è chiaro che Vanoli non sia riuscito a incidere, secondo me non può offrire molto di più. Ma che alternative ci sono? Iachini non penso possa rientrare nei piani di Paratici, poi c'è la possibilità di richiamare Pioli certo. Altre strade non ce ne sono perché nessun tecnico in questo momento accetterebbe di venire qui".