MARCOLIN, La Viola ha paura. Si capisce da Pezzella...

Intervenuto sui temi più importanti di casa viola, l'ex vice allenatore della Fiorentina ai tempi di Sinisa Mihajlovic, Dario Marcolin, ha parlato così: "La Fiorentina sta attraversando un momento di paura che non di gioco. Pezzella ne è l’esempio, quando lo vedi alcune volta nel rinvio capisci che il polso della squadra è un po’ spaventato. Io l’ho vissuto, ma ora la Fiorentina non deve sbagliare la gara col Benevento. Perché poi ci sono squadre dure. Si è giocata il jolly dei 10 punti dal terzultimo posto. Gioco della Fiorentina il peggiore della A? È frutto della posizione di classifica. Un conto è giocare il libertà, un conto è farlo quando sei contratto. Amrabat no è lo stesso. Forse Vlahovic e Ribery sono gli unici che hanno dato qualcosa. Ribery in certe partite la palla la vuole, quindi è un giocatore che negli ultimi 30 metri può determinare. È ovvio che anche lui risenta del momento. Quando cambia la posizione di classifica, cambia anche il calciatore. Contestazione? Il gol del 3-3 è stata una manna dal cielo. Il Parma si è fatto gol da solo e non c’erano giocatori della Fiorentina in area. La viola deve fare più gare di personalità e meno di gioco. Alcuni giocatori non sono abituati a stare in posizioni basse, quindi quando si tratta di stare col coltello tra i denti e sporcarsi, fanno fatica. Il Benevento è messo peggio della Fiorentina, non vince da fine gennaio. La Viola ha l’occasione, da non fallire, di vincere, ma con un’altra personalità. Conterà la seconda palla e l’aggressività”.