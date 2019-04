MANUEL DA COSTA, Spero di andare agli europei

Passato a Firenze come promessa e mai realizzata, Manuel Da Costa, ha saputo fin qui proseguire la sua carriera con soddisfazione, rilanciandosi prima al West Ham e poi con la maglia della Lokomotiv. Ora vorrebbe che la sua carriera decollasse, magari con una convocazione in Nazionale (portoghese), per i prossimi Europei: "Voglio fare una seconda parte di stagione positiva per poter sperare di partecipare agli Europei. Paulo Bento ha fatto un lavoro eccellente dopo un cammino accidentato ad inizio qualificazione. So che segue con attenzione tutti i campionati, anche quello russo, e penso che avrò qualche possibilità di scendere in campo almeno in una gara". Sul suo futuro nel club ha aggiunto: "Mi hanno presentato un progetto interessante, il club sta crescendo, presente in Europa League e con l'ambizione di raggiungere la Champions. E 'qualcosa che mi eccita e io sono felice".