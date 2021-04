MALUSCI, Pezzella-Milenkovic emblema del periodo

L'ex difensore viola Alberto Malusci ha così parlato del momento attuale di casa Fiorentina: "Iachini è tornato più determinato che mai, va cercando certezze sia da se stesso che dai suoi ragazzi. Quest'anno parlare di Fiorentina è la cosa più difficile: a inizio stagione si pensava ad altri piazzamenti, e ora c'è solo da dare il meglio. In difesa non sono andati bene dal primo all'ultimo: Pezzella e Milenkovic sono l'emblema di chi non ha reso secondo le sue qualità. Siamo in un vortice di negatività e da qui alla fine saranno tutte partite difficili. Ricordo che ai miei tempi si agiva istintivamente, col cuore: ricordo che rinnovai con una gamba rotta, per riconoscenza nei confronti di Vittorio Cecchi Gori che mi aveva proposto quel contratto nonostante fossi ingessato. Se posso dare un consiglio a Vlahovic proseguirei ancora nella Fiorentina, la sua strada è affermarsi a Firenze".