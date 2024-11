MAISTRO, Ranieri e Sottil già maturi nelle giovanili viola

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo aver vinto con merito il Girone C di Serie C ed aver conquistato la promozione, la Juve Stabia di mister Pagliuca sta mostrando tutte le sue qualità anche in Serie B. Le Vespe hanno iniziato la stagione alla grande e sono a ridosso della zona Playoff. Fra i protagonisti del campionato della Juve Stabia c'è Fabio Maistro, centrocampista classe '98 arrivato in estate dopo l'esperienza alla SPAL, che ha parlato così a Tuttomercatoweb.com.

Sei cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, giocando con Ranieri e Sottil, che oggi sono in prima squadra. Ti aspettavi che arrivassero a questo livello? Si intravedevano già le loro qualità?

"Sì, assolutamente. Già allora erano maturi nel gioco e veloci nel pensiero. Per arrivare in Serie A devi essere completo sotto molti aspetti, e loro lo erano: mentalmente, fisicamente, tatticamente e tecnicamente. Non mi sorprende che siano arrivati così in alto".