M. SERENA, Biraghi gran bel giocatore. Vlahovic...

Michele Serena, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto per parlare dei viola, a cominciare dalla sfida di stasera contro il Benevento. Queste le sue dichiarazioni: "C'è la possibilità di superare il turno ed andare avanti in Coppa Italia, mentre in campionato stiamo già facendo cose egregie".

Quali sono le insidie per la partita di stasera?

"La Coppa Italia non interessa a nessuno fino ai quarti, alle semifinali, ma poi tutti vogliono provare a vincerla. La Fiorentina ha una rosa che può mantenere il valore molto elevato, sufficiente per passare il turno anche con qualche cambio. Il Benevento è una buona squadra, probabilmente non c'entra niente con la Serie B perché ha ottimi calciatori".

Biraghi lo vede cresciuto?

"E' sempre stato un gran bel giocatore, l'ho sempre detto, è un bel terzino".

Rivede qualcosa di Batistuta in Vlahovic?

"No dai, è presto. Italiano stesso comunque ha detto che il ragazzo ha voglia di migliorarsi durante la settimana e questo aspetto magari sì. Per il resto è un grandissimo attaccante, lo sta dimostrando, ma è ancora molto presto per fare paragoni. E' cresciuto tantissimo in questi due anni, chissà dove potrà arrivare. Forse neanche lui lo sa".

Su chi deve fare la corsa la Fiorentina per andare in Europa?

"Ormai sono tutte là. Questo turno di campionato potrebbe essere favorevole, potrebbe far avvicinare ancora di più la Fiorentina perché la Roma sfida l'Atalanta e il Napoli il Milan. Potrebbero rosicchiare qualcosa".