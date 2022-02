M. ORLANDO, Italiano, altra lezione data al Gasp

"Lo dico da diversi mesi: questa Fiorentina può ambire ai vertici- il giorno dopo la vittoria sull'Atalanta l'ex viola Massimo Orlando si mostra ottimista per la stagione finora più che positiva della squadra di Vincenzo Italiano e, proprio sul tecnico ex Spezia, aggiunge: - Al di là dell'episodio dubbio in occasione del gol poi annullato all'Atalanta, Italiano ha impartito per l'ennesima volta una lezione a Gasperini, la Fiorentina ha meritato la vittoria. In questo devo ricredermi: ho sempre detto che gli allenatori non fanno la differenza, il suo caso mi smentisce.

Oralndo ha parlato anche del centrocampo viola: "Torreira ormai viene braccato da una gabbia, ma sa sempre come uscirne bene. Bonaventura è sempre una garanzia, mentre su Amrabat Italiano ha fatto un gran lavoro, cambiando un giocatore che sembra diverso ora. Gonzalez? Credo sia un giocatore capace di spaccare in due le partite, gli manca solo il gol ma ha un passo talmente sostenuto che delle volte i compagni non gli stanno dietro".