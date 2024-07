M. CIOFFI, Nuova avventura sulla panchina Juventus U17

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fratello del più celebre Gabriele, ex allenatore di Udinese ed Hellas Verona, Matteo Cioffi, ex allenatore delle giovanili della Fiorentina, dove ha guidato per 4 stagioni l’Under 17 dal 2015 al 2019, secondo Tuttomercatoweb.com sarebbe pronto per una nuova avventura sulla panchina della Juventus.

L’allenatore fiorentino tornerà dunque in Italia dopo la breve esperienza in Bosnia come direttore della scuola calcio all'FK Sarajevo, per allenare i giovani rivali juventini, sempre nel settore giovanile, sempre nell’U17.