LUCCHESI, Out dai convocati di Reggiana-Sudtirol

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lorenzo Lucchesi, arrivato in prestito a Reggio Emilia negli ultimi giorni di mercato, non è stato convocato per la sfida dei granata contro il Sudtirol. Il tecnico dei reggiani, nonché ex giocatore della Fiorentina, William Viali ha deciso di non inserire l'ex viola nella lista dei convocati per la sfida del Mapei Stadium dopo averlo portato in panchina per la sfida contro il Pisa prima della sosta. Di seguiro i convocati della Reggiana:

Portieri: Bardi, Sposito, Donelli

Difensori:Cavallini, Fiamozzi, Fontanarosa, Libutti, Meroni, Nahounou, Rozzio, Sampirisi, Urso

Centrocampisti: Cigarini, Ignacchiti, Portanova, Reinhart, Sersanti, Stulac, Vergara

Attaccanti: Gondo, Maggio, Okwonkwo, Vido, Girma